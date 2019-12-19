شكرا لقرائتكم خبر عن "دور" توقع عقود استئجار وإدارة وتشغيل ثلاثة فنادق في المدينة المنورة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دور للضيافة عن توقيعها عقود استئجار وإدارة وتشغيل ثلاثة فنادق في المدينة المنورة، وذلك في إطار سعي الشركة للتواجد في المدينة المنورة وإيجاد منظومة متكاملة لفنادق الشركة بمدينتي مكة والمدينة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الإيجار السنوي للفنادق يبلغ 41.8 مليون ريال سنوياً لجميع الفنادق يتصاعد ليصل إلى 46.4 مليون ريال سنوياً في نهاية فترة الإيجار في عامي 2035 و2036.

وتصل مدة التعاقد إلى 15 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الفنادق واستلامها من المالك، على أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي المتوقع من هذه العقود اعتباراً من الربع الأول من عام 2021.

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يُذكر أنه سيتم إدارة وتشغيل الفنادق عبر الذراع التشغيلي بشركة دور للضيافة "علامة مكارم"، وستقوم شركة دور بالإشراف والتأكد من تنفيذ تلك الفنادق طبقاً لمعايير "علامة مكارم".

وبحسب البيان، سيشارك المالك في صافي الربح بنسبة 50% بعد خصم الإيجار وكافة التكاليف وأتعاب الذراع التشغيلي لشركة دور للضيافة (مكارم).

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.19 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 15.20 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 28.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 47.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 39.8%.