شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستأنف العودة إلى أعلى مستوياتها التاريخية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم مستأنفة العودة إلى مستوياتها القياسية التاريخية، وذلك على الرغم من تصويت الديمقراطيين بمجلس النواب بتوجيه اتهامات رسمية للرئيس "دونالد ترامب".



وصوت مجلس النواب بأغلبية أعضائه الديمقراطيين لصالح اتهامين رسميين ضد الرئيس "ترامب" الأول يتضمن إساءة استغلال سلطته والثاني عرقلة عمل الكونجرس الأمريكي.

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ويتعلق الاتهام الأول باتصالات هاتفية أجراها "ترامب" مع نظيره الأوكراني "فولوديمير زيلنسكي" ضغط خلالها على كييف من أجل فتح تحقيق مع المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" وابنه "هانتر".



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بـ18 ألف طلب إلى 234 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 28307 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3196 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 8844 نقطة.