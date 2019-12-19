الاقتصاد

أسعار الصلب تنخفض قليلاً مع متابعة التطورات التجارية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصلب خلال تعاملات اليوم مع استمرار المتابعة في الأسواق لتفاصيل الاتفاق التجاري الجزئي الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين.


ولا تزال الرسوم الجمركية الأمريكية على وارداتها من الصلب والألمنيوم من مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية قائمة الأمر الذي يقيد بدوره الطلب على المعدن.


ومن جانبها، أفادت اليابان بأن إنتاجها من خام الصلب سيظل مستقراً خلال العام المالي الذي سيبدأ في أبريل/نيسان عام 2020 مقارنة بالعام المالي الجاري.

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وأشارت تقديرات طوكيو إلى أن الطلب المحلي على الصلب من قطاعات التصنيع والبناء سوف تنخفض على الأرجح في العام المالي القادم، لكن الصادرات سوف تشهد ارتفاعاً.


وتجدر الإشارة إلى أن أسواق السلع والمعادن الصناعية تلقت دعما مؤخراً  بعد التوصل إلى شروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، كما أعلنت الدولتان البدء في التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق بشكل فوري.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصلب بحلول الساعة 14:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1103.3 دولار للطن، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1105.3 دولار وأقل سعر عند 1097.9 دولار.

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