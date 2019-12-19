الاقتصاد

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحاً 37.96 نقطة ليغلق عند مستوى 8291.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.11% رابحاً 205.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6805.05 نقطة.

  

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 294 مليون سهم بقيمة 8 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 131 شركة، فيما تراجعت 56 شركة. 

 

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وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.20%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، تلاه قطاعى البنوك وتجزئة الأغذية بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.85%.

 

وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.98%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 5.90%، ثم شمس بنسبة 5.35%، فيما تصدر سهم "ميفك ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.13% ثم جدوى ريت السعودية بنسبة 3.30%، ثم أرامكو السعودية بنسبة 3.27%.

 

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