شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 294 مليون سهم بقيمة 8 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 131 شركة، فيما تراجعت 56 شركة.
وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.20%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، تلاه قطاعى البنوك وتجزئة الأغذية بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.85%.
وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.98%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 5.90%، ثم شمس بنسبة 5.35%، فيما تصدر سهم "ميفك ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.13% ثم جدوى ريت السعودية بنسبة 3.30%، ثم أرامكو السعودية بنسبة 3.27%.
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