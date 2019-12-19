شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع للمرة الأولى فى 3 أيام بفعل العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول المالية ذات العائد المرتفع قبل عطلات رأس السنة الميلادية الجديدة ، ويكبح توسيع الخسارة البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخرا فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى توالي الأخبار الجيدة عن تحسن العلاقات بين واشنطن وبكين بعد الصفقة التجارية الأخيرة ،بجانب تأكيد بعض أعضاء الاحتياطي الاتحادي على الحالة الجيدة لأكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 97.22 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.40 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.42 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى نحو أسبوع عند 97.48 نقطة.

Advertisements

يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول المالية ذات العائد المرتفع ، وتقليل بناء أي مراكز شرائية جديدة ،مع اقتراب موسم عطلات رأس السنة الميلادية الجديدة الأسبوع المقبل.

صدرت هذا الأسبوع بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة ، عن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية التي نمت فى تشرين الثاني/نوفمبر بأفضل من توقعات الخبراء.

نشرت وزارة المالية الصينية يوم الخميس قائمة جديدة تضم ستة منتجات أمريكية ستعفي من الرسوم الجمركية التي تبدأ فى 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري ، فى أحدث علامة تحسن العلاقات بين واشنطن وبكين.

قال اثنان من صانعي السياسة النقدية فى مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي فى حالة جيدة بعد ثلاث تخفيضات فى أسعار الفائدة هذا العام ، وأكدوا على عدم الحاجة إلى تحرك أسعار الفائدة خلال 2020.