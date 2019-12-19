شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبيل انطلاق موسم عطلات رأس السنة الميلادية الجديدة ،مع الميل لعمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسهم فى وقت سابق من جلسات هذا الأسبوع أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 418.53 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التأمين ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.5 % ،وفى حين ارتفع قطاع التعدين والموارد الأساسية بنسبة 0.4% متصدرا قائمة القطاعات التي تقدم أداء إيجابيا.

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فى الولايات المتحدة ،لم يكن هناك حركة تذكر فى الأسواق ،بعد أن صوت مجلس النواب الأمريكي على عزل الرئيس دونالد ترامب بسبب سوء استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1% ، فى أول خسارة خلال السبع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 3,198.48 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، و فى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.2% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.

ستحدد الملكة البريطانية خطط الحكومة الجديدة فى البلاد فى وقت لاحق اليوم ، بعد حصل حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" على أغلبية كبيرة فى الانتخابات العامة الأسبوع الماضي.