جي بي مورجان يستقر بالقرب من أعلى مستوياته على الاطلاق – تحليل – 19-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جي بي مورجان (JPM) قليلاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.10% بما يعادل -0.14 نقطة ليستقر عند سعر 138.04 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم من جديد خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 134.60، ليستهدف مستوى المقاومة 142.41.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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