إنتل يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 19-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل -0.13 نقطة ليستقر عند سعر 57.17 دولار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 55.71، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 59.07. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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