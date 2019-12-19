شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم بمنطقة مقاومة محورية – تحليل – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي ارتفاع السهم وهو محاط بالعديد من الضغوط السلبية، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.19 نقطة ليستقر السهم عند سعر 134.41، ليصل السهم بارتفاعه الأخير لإعادة اختبار مستوى المقاومة المحوري 134.88، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 105.88 إلى 152.82)، وذلك تزامناً مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تبقى توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 134.88، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 129.34 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه