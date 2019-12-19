هيوليت باكرد يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 19-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع مجدداً، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.20% بما يعادل -0.04 نقطة ليستقر السهم عند سعر 20.33 دولار، ويأتي هذا التراجع في ظل استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 20.18، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 27.06 إلى 15.91)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.18، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 21.48 الذي يمثل نسبة 50% منها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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