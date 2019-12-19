شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع للجلسة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات محلية وعربية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.807 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 117 مليون ورقة مالية بقيمة 871.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.3 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 46.29%، والعرب على 2.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.15%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 94.3 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 85.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 190.9 مليون جنيه.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 16262 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5152 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.