شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.68% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% خاسراً 18.82 نقطة ليغلق عند مستوى 2768.56 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 149.5 مليون سهم محققة ما قيمته 263.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3171 صفقة لعدد 34 سهماً، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 19 سهماً، واستقرت 7 أسهم.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فقطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.86%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.35%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 9.58%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.15%.