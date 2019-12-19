شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 658 جنيها للجرام، مع تراجع ملحوظ لسعر الدولار في السوق المصرى.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5264 جنيها.

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أوقية الذهب 1475 دولارا.

وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.

ويقدم ”الخليج 365” تحديث فورى لأسعار الذهب محليا وعالميا، مصحوب برؤية تحليلية عن سوق الذهب عالميا، ومحليا ووضع المبيعات، وكذلك معدلات الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية العالمية.