شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقدم أداءً فاتراً بالرغم التوترات السياسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تباطؤ طلب المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تجاهل المستثمرين تصاعد التوترات السياسية فى الولايات المتحدة وسحب الثقة من الرئيس دونالد ترامب ،والتركيز على الأخبار الإيجابية حول الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.1% إلى 1,473.28$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,475.03$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,477.96$.

فقدت أسعار الذهب يوم الأربعاء نسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

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أصبح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ثالث رئيس فى الولايات المتحدة يتم سحب الثقة منها ، بعد اتهمه رسميا من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بإساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس ،وتم تحويله إلى مجلس الشيوخ من أجل استكمال إجراءات المساءلة والعزل.

ويبدو أن المستثمرين يتجاهلون تلك التوترات السياسية المتصاعدة فى أكبر قوة عظمي فى العالم ، حيث من المستبعد أن يقوم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعزل الرئيس المنتمي لهم فعليا خلال كانون الثاني/يناير المقبل.

وينصب تركيز المستثمرين حاليا على الأخبار التي تصدر حول الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بين الولايات المتحدة والصين ، بما يعرف المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

نشرت وزارة المالية الصينية يوم الخميس قائمة جديدة تضم ستة منتجات أمريكية ستعفي من الرسوم الجمركية التي تبدأ فى 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري ، فى أحدث علامة تحسن العلاقات بين واشنطن وبكين.