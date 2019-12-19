شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحافظ على مكاسبها قرب أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،بعد انخفاض المخزونات الأمريكية للأسبوع الثاني خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،ومع توالي الأخبار الإيجابية عن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.92$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.77$، وسجل أدنى مستوي عند 60.73$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 66.30$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 66.12$ ، وسجل أدنى مستوي عند 66.06$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 61.17$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ،وسجلت مستوي 66.40$ للبرميل الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 13 كانون الأول/ديسمبر، فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وتوقع الخبراء انخفاض بحوالي 1.5مليون برميل.

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وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير، ليستمر الإجمالي عند 12.8 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.

حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بأكثر من 10% منذ مطلع تعاملات الشهر الجاري ، بفضل اتفاق تحالف "أوبك بلس" الأخير لتعميق تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل خلال الربع الأول من العام المقبل ، بالإضافة إلى الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بين الولايات المتحدة والصين.

وبموجب الصفقة التجارية الأخيرة ، سوف يمضي أكبر اقتصادين مستهلكين للطاقة فى العالم فى طريق إنهاء الحرب التجارية الشراسة ،التي أضرت كثيرا بمستويات الطلب العالمي على النفط.

وفى علامة جديدة على تحسن العلاقات بين واشنطن وبكين ،نشرت وزارة المالية الصينية يوم الخميس قائمة جديدة تضم ستة منتجات أمريكية سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية ابتداء من يوم 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري.