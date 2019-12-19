شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية البورصة الكويتية إلى مؤشرات "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة MSCI أمس ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وأوضحت «MSCI» في تقرير لها اطلعت " أخبار اليوم" على نسخة منه أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته منحت الكويت فعلياً الترقية بوزن نسبي يبلغ 0.69% وذلك اعتباراً من مايو 2020.

وبينت أن الإصلاحات التي اتخذتها هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة ساعدت على الترقية.

وتُعد ترقية السوق الكويتي والانضمام لمؤشر "MSCI" الترقية الثالثة بعد الإدراج بمؤشري ستاندرد أند بورز داو جونز في ديسمبر 2018، والإدراج ضمن مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017.

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وتوقعت شركة الوطني للاستثمار التابعة لبنك الكويت الوطني أن يزيد وزن الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على 0.6% في حال إتمام الترقية ما سيجذب تدفقات غير نشطة قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

وشهدت سوق الكويت للأوراق المالية، جراء انضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، تدفقات بقيمة تراوحت بين 950 مليون دولار و1.1 مليار دولار.

وتلقت الكويت نحو 300 مليون دولار إضافية في مارس 2019 من التدفقات غير النشطة المرتبطة بمؤشر فوتسي، بسبب إلغاء سقف ملكية الأجانب في البنوك الكويتية.

وبعد انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، أعلنت ستاندرد آند بورز عن عزمها على ترقية الكويت في ديسمبر 2018، لتدخل البورصة الكويتية إلى المؤشرات الرئيسية العالمية بتصنيف الأسواق الناشئة في سبتمبر 2019.