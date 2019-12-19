شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية ليضغط على مستوى 16.96، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار الهابط، لكننا بحاجة إلى إغلاق يومي دون هذا المستوى لتأكيد استمرار الانخفاض نحو 16.33 كهدف سلبي تالي، لنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق 17.10 لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي