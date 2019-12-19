شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 1.3150، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن السيناريو التصحيحي الهابط سيبقى قائماً، والذي يستهدف مستوى 1.2920 بشكل رئيسي، مع ضرورة الانتباه من التداولات القادمة، حيث من المحتمل أن تشهد أزواج الجنيه الإسترليني تداولات مختلطة وقت صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي البريطاني.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط