شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليبدأ محاولات العودة إلى القناة الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستويات 1.1180 ثم 1.1280 بشكل رئيسي، بينما يمثل الثبات فوق 1.1108 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد