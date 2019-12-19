كلارينت تبيع وحدة مقابل 1.6 مليار دولار وتعتزم دفع توزيعات للمساهمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الكيماويات المتخصصة كلارينت السويسرية اليوم الخميس، إنها تبيع وحدتها للأصبغة لشركة بولي وان التي مقرها الولايات المتحدة مقابل 1.6 مليار دولار، مضيفة أنها ستدفع للمساهمين حوالي مليار دولار من الحصيلة.
وتبيع كلارينت النشاط الذي يتضمن الألوان والإضافات ومركزات التأثيرات الخاصة للمواد البلاستيكية لصانع البوليمرات الأمريكي بعد فشل مشروع مشترك لجمع الوحدة مع أجزاء من الشركة السعودية للصناعات الأساسية، أكبر مساهمي كلارينت.
وبعد إلغاء المشروع المشترك، تركز كلارينت على المواد الكيماوية للمنتجات الاستهلاكية مثل الصابون والشامبو وصناعة النفط والغاز وعوامل الحفز التي تساعد على تسريع التفاعلات الكيميائية، بينما تبيع أجزاء من محفظتها التي تشير توقعاتها لها إلى نمو أضعف.
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