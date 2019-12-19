شكرا لقرائتكم خبر عن 154.4 مليار درهم تجارة أبوظبى غير النفطية خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبى، 154.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، وذلك وفق أحدث الأرقام التى أصدرها اليوم مركز إحصاء أبوظبى .

و وفقا لما نشر بموقع وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، تواصل النشاط فى تجارة إعادة التصدير للإمارة، والتى بلغت قيمتها نحو 38.5 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجارى، بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 .

وفى مؤشر على استمرار عملية الترشيد الاستهلاكى، فقد انخفضت واردات أبوظبى خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى، والتى بلغت 74.55 مليار درهم فى حين وصل قيمة الصادرات إلى 41.36 مليار درهم .

و أظهرت الاحصائيات، استمرار محافظة المملكة العربية السعودية على المركز الأول فى قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبى خلال شهر سبتمبر، حيث بلغت قيمة التبادل التجارى مع أبوظبى 4.553 مليار درهم، وجاءت فرنسا بالمركز الثانى بنحو 2.28 مليار درهم، و الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 965 مليون درهم، ثم اليابان 932 مليون درهم، والكويت 910 ملايين درهم.

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وتقتصر التجارة السلعية غير النفطية، بحسب المعايير التى يتبعها مركز الإحصاء على السلع التى دخلت فقط من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة ابوظبى أو خرجت منها، وهو ما يعنى أنها لا تمثل كل تجارة أبوظبى غير النفطية مع العالم الخارجى .

وتصدرت اللوازم الصناعية، قائمة السلع الأكثر تصديرا، حيث بلغت قيمتها خلال 9 أشهر نحو 31.85 مليار درهم، فيما بلغت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 4.511 مليار درهم وتوزعت بقية القيمة على الصادرات الأخرى.

أما على مستوى تجارة إعادة التصدير، فقد جاءت معدات النقل وملحقاتها، والتى بلغت قيمتها 17.7 مليار درهم تلاها السلع الإنتاجية بقيمة 7.2 مليار درهم ثم السلع الاستهلاكية 7.11 مليار درهم.

وعلى جانب الواردات فقد تصدرت تجارة اللوازم الصناعية المركز الأول وبقيمة بلغت 32 مليار درهم، فيما وصلت قيمة ورادات الإمارة من معدات النقل ومحلقاتها نحو 17.5 مليار درهم، ونحو11 مليار درهم للسلع الإنتاجية، و8.9 مليار درهم للسلع الاستهلاكية، و 4.6 مليار درهم للأغذية والمشروبات .