شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: ترقية بورصة الكويت فى مؤشر إم.إس.سي.آى قد تدر تدفقات بمليار دينار للبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الروضان، وزير التجارة الكويتي اليوم الخميس، إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر إم.إس.سي.آي قد تدر تدفقات بقيمة مليار دينار على البورصة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي أعقب الإعلان عن ضم الكويت إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في 2020.

ومن جانبه قال أحمد عبدالرحمن محمد عبدالله الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية إن "الكويت باتت أقرب للترقية لسوق ناشئة متطورة على مؤشر فوتسي راسل".