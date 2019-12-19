شكرا لقرائتكم خبر عن إنديفور للتعدين تحث سنتامين على طلب تمديد موعد تقديم عرض استحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت إنديفور للتعدين الكندية اليوم الخميس، سنتامين على طلب تمديد موعد نهائي بالقدر الذي تحتاجه لتقديم عرض مؤكد لشراء شركة التعدين المدرجة في لندن.

وقالت إنديفور إنها لا تملك وقتا كافيا قبل الموعد النهائي الحالي لاتخاذ إجراء مؤكد أو التغاضي عن الصفقة المحدد بنهاية ديسمبر لإتمام فحص فني وناشدت سنتامين أن تطلب من لجنة استحواذ بريطانية تأجيل الموعد النهائي إلى نهاية يناير.

وقالت "ستمضي إنديفور قدما فقط إذا كان بإمكانها أن تستكمل فحصا نافيا للجهالة مناسبا وشاملا، بما في ذلك التحليل الفني والزيارات الميدانية".

وقالت سنتامين أمس الأربعاء إن إنديفور أشارت إلى أنها لن تقدم المعلومات التي طلبتها الشركة البريطانية ما لم توافق على تأجيل الموعد النهائي للصفقة.