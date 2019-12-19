شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف شركة عالمية تشارك فى فعاليات معرض هايم تكستايل فى فرانكفورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل مؤسسة هايم تكستايل، فى فرانكفورت بألمانيا، بعيدها السنوى الخمسين، وذلك يوم 7 يناير المقبل بمشاركة نحو 3 آلاف شركة عالمية.

ومن المنتظر مشاركة نحو 40 شركة مصرية فى الفعاليات.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة اليوم، أن فعاليات المعرض، ستضم قطاع المنسوجات المنزلية من جميع أنحاء العالم في مدينة فرانكفورت للمرة الخمسين، ليشكل مرة أخرى المنصة الرائدة عالميًا.

وأضاف البيان أن معرض Heimtextil ، سيضم حوالىً3000 عارض، بما في ذلك العديد من اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع وقادة السوق في جميع أنحاء العالم ، لعرض منتجاتهم الجديدة.

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وبحسب البيان، سيتم عقد مؤتمر صحفى يوم 7 يناير المقبل حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكيف يدعمها معرض فرانكفورت.

وسيتحدث فى المؤتمر ديتليف براون، عضو المجلس التنفيذي، لمعرض فرانكفورت وأولاف شميت، نائب الرئيس لتكنولوجيا النسيج والأقمشة، ولوسي بريجهام، رئيس مكتب الأمم المتحدة للشراكات، وتيمو شوينزفير، مدير التسويق والاتصالات، بمعرض فرانكفورت.

وأشار البيان إلى أنه بعد المؤتمر الصحفى، سيتم تنظيم جولة للمشاركين فى أجنحة المعرض.