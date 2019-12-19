شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الدولار بالبنوك اليوم الخميس 19-12-2019 آخر تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 19-12-2019 ، أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر أبرزها " البنك المركزى المصرى، بنك القاهرة ، بنك قناة السويس" ، حيث سجل سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى المصرى 15.98 جنيه للشراء، 16.11 جنيه للبيع بعد أن كان سجل أمس 15.96جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الصرف فى بنك القاهرة أيضا لـ 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع بعد أن كان سعره أمس بـ15.98 جنيه للشراء، 16.08 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر الصرف في بنك قناة السويس أيضا لـ 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع بعد ان كان سعر أمس 15.97جنيه للشراء، 16.07 جنيه للبيع.

وسجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.98جنيه للشراء.

16.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.97جنيه للشراء.

16.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.