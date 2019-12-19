شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي Mate 30 Pro 5G يحصل على أعلى تقييم 123 نقطة فى اختبارات DXOMARK العالمية وتفوق على جميع الهواتف الرائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوي عن حصول هاتفها HUAWEI Mate 30 Pro 5G علي أعلي التقييمات في اختبارات منصة DXOMARK العالمية، حيث أن الهاتف أصبح متصدر الهواتف الرائدة في التصوير الفوتوغرافي نظراً لكاميرا الخلفية رباعية العدسات المزودة في الهاتف التي حصلت على مجموع 123 نقطة، كما أن الصور التي تم التقاطها بالهاتف حققت أعلي نتيجة في تقييم الصور ببلوغها 134 نقطة و102 نقطة بتصوير الفيديو. بتحقيق هذه النتائج القياسية، حصل HUAWEI Mate 30 Pro على لقب الملك الجديد في التصوير الفوتوغرافي بواسطة الهواتف الذكية، مما إنه سيصعب الأمر كثيرا على المنافسة.

تختبر منصة DXOMARK نظام الكاميرات المزود في الهواتف الذكية المتطورة، حيث تقييم جودة الصور وأعلنت أن كاميرات SuperSensing وCine المبتكرة في HUAWEI Mate 30 Pro 5G حصلت على المركز الأول في اختبارات منصة DXOMARK للكاميرات. بتحقيق المركز الأول، عززت هواوي علامتها التجارية بالأسواق العالمية وحصل HUAWEI Mate 30 Pro 5G على لقب ملك الهواتف الذكية في التصوير الفوتوغرافي.

يتميز HUAWEI Mate 30 Pro 5G بنظام كاميرا هو الأعلى تطوراً وابتكاراً في صناعة الهواتف الذكية المتطورة، حيث يتضمن نظام الكاميرات علي كاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجا بكسل وكاميرا Cine بدقة 40 ميجا بكسل وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجا بكسل. وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد. يتألف نظام SuperSensing من كاميرتين رئيستين قادرين على التقاط صور رائعة لتشمل صور فائقة العرض بخاصية التصوير الليلي وبخاصية HDR+ وصور بورتريه مع تأثيرات Bokeh احترافية.

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الجدير بالذكر، أن هواوي أعادت ابتكار قدرات التصوير في الهواتف الذكية بإطلاقها HUAWEI Mate 30 Series في شهر سبتمبر، مما جعل المستهلكين يعيدوا التفكير في قدرات هواتفهم الذكية.