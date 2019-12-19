وزير الصناعة يلتقى وفد شركة تويوتا العالمية لاستعراض مشروعاتها بالسوق المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللقاء تناول رغبة الشركة في المشاركة بمشروع تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعيعمرو نصار: نتطلع لمشاركة المزيد من كبريات شركات السيارات العالمية في المشروع

عقد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد شركة تويوتا العالمية برئاسة شاينتشيرو أوتسوكا المدير الإقليمي للشركة بقارة أفريقيا حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري ورغبة الشركة في المشاركة في المشروع الذي تتبناه مصر حالياً لتحويل مركبات النقل الجماعي الميكروباص والميني باص للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من منتجات الوقود التقليدية بهدف الاستفادة من إنتاجية مصر الكبيرة من الغاز الطبيعى والحفاظ على البيئة، حضر اللقاء أحمد طه، مساعد أول وزير التجارة والصناعة.

وقال الوزير إن مشروع تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية والحكومة المصرية والتي تتطلع إلى مشاركة المزيد من كبريات شركات السيارات العالمية في هذا المشروع والاستفادة من حزم الحوافز المتميزة المخصصة له.

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وأشار نصار إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام شركة تويوتا العالمية لتقديم مساهمة مميزة في هذا المشروع استناداً لخبراتها الطويلة في السوق المصري في مجال انتاج السيارات والمركبات بمختلف أنواعها خاصةً المركبات العامة.

ومن جانبه أكد شاينتشيرو أوتسوكا المدير الإقليمي لقارة أفريقيا حرص الشركة على التوسع في السوق المصري والإنتاج للسوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الافريقية، مشيرا إلى أن شركة تويوتا العالمية تسعى للمشاركة بمشروع تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي في مصر والقضاء على انبعاثات الكربون الضارة.

وأعرب أوتسوكا عن حرص شركة تويوتا للتواجد في السوق المصرى بقوة والمشاركة في مشروع إحلال وتجديد مركبات النقل الجماعي ، وتحويلها لتعمل بمحركات الغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من الديزل والاستفادة من الموارد الإنتاجية الضخمة لمصر من الغاز الطبيعي.