شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تتراجع عن أعلى مستوى فى 14 شهرا وسهم هيتاشى يقفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الخميس، بعد بدء جني الأرباح في أعقاب ارتفاع إلى أعلى مستوى في 14 شهرا في الآونة الأخيرة بينما صعد سهم شركة هيتاشي للتكنولوجيا بعد إعادة هيكلة محفظتها للأعمال.

ونزل المؤشر نيكي 0.29% ليغلق عند 23864.85 نقطة ليتراجع أكثر عن أعلى مستوى في 14 شهرا الذي بلغه يوم الثلاثاء عند 14091.12 نقطة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13% إلى 1736.11 نقطة.

ولم تبد الأسواق رد فعل تجاه قرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، وأبقى البنك، كما كان متوقعا، على توقعاته الإيجابية للاقتصاد مما يشير إلى أن صناع القرار غير متعجلين لتعزيز الحوافز على الرغم من أن المخاطر العالمية تهدد الانتعاش الهش.

وتراقب أطراف السوق عن كثب التطورات المتعلقة بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من أن القليلين يتوقعون أنها ستؤثر سلبا على الأسواق.

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وكانت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل أسهم شركات سمسرة الأوراق المالية والشحن ضمن الأكثر تراجعا حيث انخفض القطاعان 1.8 وواحدا بالمئة على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر قفز سهم هيتاشي 4.6% إلى أعلى مستوى في نحو عامين حيث رحب المستثمرون بمسعى الشركة لإعادة هيكلة أعمالها.

وأعلنت الشركة أنها ستبيع وحدة الكيماويات المدرجة التابعة لها هيتاشي كيميكال وكذلك وحدتها لأنشطة التصوير التشخيصي الطبي في صفقتين قيمتهما الإجمالية 673 مليار ين (6.2 مليار دولار).

وصعد سهم هيتاشي كيميكال 11.8% بينما انخفض سهم شوا دينكو التي اشترت وحدة الكيماويات 2.7 %.

وصعد سهم فوجي فيلم هولدنجز التي اشترت وحدة التصوير التشخيصي الطبي 2.1%.

وانخفض سهم إيسوزو موتورز 3.7%، بعدما أعلنت عن صفقة لشراء يو.دي تركس من فولفو السويدية، وأُعلنت الصفقة بعد إغلاق السوق أمس الأربعاء.