شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس تعلن إتمام أول عملية طرح من نوعها للسندات قصيرة الأجل بـ400 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام أول عملية إصدار سندات قصيرة الأجل في السوق المصري منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وذلك بقيمة 400 مليون جنيه كشريحة أولى من الإصدار البالغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية.

وفي هذا السياق قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن السندات قصيرة الأجل يتم إصدارها بالسوق المصري لأول مرة، حيث استفادت الشركة من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لاستحداث أداة تمويل جديدة وفعالة لتمويل رأس المال العامل للشركات.

وأضاف جاد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن عملية الإصدار تأتي عقب إتمام المجموعة المالية هيرميس للعديد من صفقات الدين في إطاراستراتيجية تنمية أعمال القطاع بصفقات ترتيب وهيكلة الدين، بالتوازي مع استراتيجية التوسع بعمليات الشركة بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأعرب جاد، عن اعتزازه بجهود هيئة الرقابة المالية وامتنانه للدعم المتواصل والتشجيع على استحداث المنتجات والأدوات التمويلية الجديدة التي تضيف عمق جديد لأسواق المال المصرية وخاصة القطاع المالي غير المصرفي.

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وأوضح جاد، أن الإصدار شهد إقبالاً واسعاً من المؤسسات المالية في السوق المحلي، بالإضافة لمشاركة إحدى المؤسسات المالية الدولية بالإصدار لأول مرة، مشيرًا أن آلية التمويل الجديدة تم تنفيذها من خلال أحد قطاعات بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس ولصالح إحدى شركات المجموعة.

واختتم جاد، أن عملية طرح السندات قصيرة الأجل لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية تأتي في أعقاب إتمام عملية توريق قصيرة الأجل لشركة بريميوم إنترناشيونال وهي أول عملية من نوعها في السوق المصري منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، كما قام مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني، بالإضافة إلى قيام شركة KPMG بدور المراجع المالي للصفقة.