شكرا لقرائتكم خبر عن هشام توفيق ينعى الدكتور أشرف الشرقاوى الوزير الأسبق لقطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر
وتقدم الوزير بخالص التعازى لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وفي نعيه، أثنى وزير قطاع الأعمال العام على مجهودات الدكتور أشرف الشرقاوى والتي انعكست على مؤشرات أداء الشركات التابعة إبان فترة توليه الوزارة.
وكان الدكتور الشرقاوي قد شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام في الفترة من مارس 2016 وحتى يناير 2018، كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، ورئيس بنك مصر إيران، وعضو مجلس إدارة البنك المركزى ومجلس إدارة بنك مصر، وعضو مجلس إدارة ومستشار مالي لعدد من الشركات الصناعية والاستثمارية.
وتشيع الجنازة ظهر اليوم الخميس من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، على أن يقام العزاء مساء يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019 بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.
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