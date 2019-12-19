شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع مرة أخرى بعد ارتداد قوى من أدنى مستوى فى 7 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" مرة أخرى بالتعاملات الفورية يوم الخميس بعد الارتداد القوي بالأمس من أدنى مستوى فى سبعة أشهر ،وسجلت أكبر مكسب يومي فى نحو شهرين بفضل تسارع تغطية مراكز بيع ،وقد يكون التراجع الحالي بهدف إعادة اختبار حاجز 7,000$ ،وسوق التشفير حاليا لا يتضمن أخبار أو أحداث محددة ،تؤدي إلى اتساع نطاق تذبذب أكبر عملة مشفرة فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 218$ بما يعادل نسبة 3.0% إلى 7,068$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,286$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,372$.

أنهت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" تعاملات الأمس مرتفعة بنسبة 10.5% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، بفعل تسارع تغطية مراكز بيع ، بعدما سجلت أدنى مستوى فى سبعة أشهر عند 6,425$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 187 مليار$ ، مع تراجع أسعار البتكوين مرة أخرى ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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وانخفضت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة بالأمس إلى 175 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوي منذ أيار/مايو الماضي ، قبل أن ترتد إلى مستوي 195 مليار$ بفضل التعافي القوي فى أسعار البتكوين.

التراجع الحالي فى أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قد يكون بهدف إعادة اختبار حاجز 7,000$ ،حيث أن سوق التشفير حاليا لا يتضمن أخبار أو أحداث محددة ،تؤدي إلى اتساع نطاق تذبذب أكبر عملة مشفرة فى العالم.

وفى العادة بعد الانخفاض الحاد فى الأسعار ،تمر معظم العملات المشفرة بعملية بناء قاع قبل البدء فى تشكيل اتجاه صاعد جديد ،ومن المرجح أن عملة البتكوين تمر بتلك المرحلة حاليا.

لكن مع اقتراب عطلات رأس السنة الميلادية الجديدة ،وعدم الرغبة فى المخاطرة من قبل مستثمري التجزئة والمؤسسات ، قد تدخل أسعار البتكوين فى نطاق من التذبذب المحدود ، قبل اتخاذ اتجاه واضح أوائل العام الجديد.