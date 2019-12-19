"بيتك": ادفع في الكويت واستلم السيارة في الخارج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ملصق الخدمة

تلبي خدمة "سيارتك في الخارج.. موّلها من "بيتك" التي يقدمها بيت التمويل الكويتي "بيتك"، احتياجات شرائح متعددة من العملاء، وتوفر الكثير من الجهد والوقت، فتمكنهم من اقتناء السيارات التى تناسبهم سواء كانت جديدة اومستعملة، واستلامها في 4 دول هي: مصر والاردن والولايات المتحدة وتركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين في الكويت، وبشروط ميسرة، ومزايا تمويلية مناسبة.

وتتوفرالخدمة لجميع العملاء، عميل "بيتك" وغيره، من الكويتيين أوالمقيمين، إذ يمكن لجميع العملاء الاستفادة منها، حيث لا يشترط "بيتك"على العملاء تحويل رواتبهم على حسابه ، وإنما يشترط إنطباق الشروط والضوابط الائتمانية المقررة من قبل بنك الكويت المركزي على العميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة.

وتساهم الخدمة فى تسهيل إقتناء السيارات التي يرغب العملاء بشرائها، واستلامها مباشرة في الدول المذكورة، بينما يتم سداد اقساطها من خلال "بيتك" في الكويت، مما يجعلها احد الحلول التمويلية السهلة على العملاء، والتي تكون دائما من أولويات "بيتك".

وتناسب الخدمة ابناء الدول الاربع العاملين في دولة الكويت، وكذلك رجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين في هذه الدول ، بالاضافة الى الطلبة الكويتيين الدارسين فيها، ويأتي طرحها، بعد ان لمس "بيتك" احتياجا لدى فئات كثيرة لهذه الخدمة التى تؤكد دور"بيتك" في سوق تمويل المستهلك بالتعاون مع شركائه ومورديه في السوق المحلى .

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وتشمل الخدمة السيارات الجديدة والمستعملة، وتتم بالتعاون مع موردين معتمدين في الولايات المتحدة ومصر والاردن وتركيا، ومن المزايا التمويلية المقدمة على هذه الخدمة، تمويل لغاية 15 الف دينار، مع إمكانية تأجيل استحقاق القسط الاول خلال 6 اشهر، وفترة سداد لغاية 5 سنوات مع نسب أرباح تنافسية، كما أن متطلبات إنجاز المعاملة لا تختلف عن إنجاز أي معاملة شراء سيارة من داخل الكويت، حيث تسهل الخدمة على العميل شراء سيارة واستلامها فى الخارج والسداد بالأقساط فى الكويت بأيسر الشروط وفق ضوابط التمويل الاستهلاكي ، والشروط الائتمانية .

وتغير الخدمة المفهوم لدى البعض بان عملية شراء وتمويل سيارة في الخارج صعبة ومعقدة، خاصة بالنسبة للمقيمين العاملين في الخارج ، اذ يوفر العميل على نفسه من خلال الاستفادة من مزايا الخدمة والتعامل مع " بيتك"، إجراءات الشراء والجمارك وغيرها من إجراءات التسجيل والتسليم ، فضلا عن أن "بيتك" لديه علاقات خاصة مع بعض الموردين تمكنه من الحصول على أسعار تنافسية وعروض خاصة.

وتؤكد الخدمة على الاهمية التى يوليها "بيتك" لخدمة عملائه بأفضل وايسر السبل وحرصه على ان يكون معهم اينما كانوا، بالنظر الى اهمية السيارة ودورها فى الحياة العصرية