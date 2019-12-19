وزير المالية: نستهدف تعظيم الإيرادات العامة.. وتحسين مستوى معيشة المواطنين

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نستهدف تعظيم الإيرادات العامة.. وتحسين مستوى معيشة المواطنين

«العينة الإلكترونية» كشفت المتلاعبين في إقرارات «القيمة المضافة»

ضبط حالات لم تعلن كل تعاملاتها في «الإقرارات» والفاقد الضريبي بمئات الملايين

بعض المؤسسات المتهربة لا تُسجل «الفروع» وتكتفي بالمركز الرئيسي فقط

لن نسمح بأن يدفع المواطن «الضريبة».. والبائعون والمنشآت يحتفظون بها ولا تصل للخزانة العامة القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي.. لتحصيل حق الدولةنستهدف تعظيم الإيرادات العامة.. وتحسين مستوى معيشة المواطنين«العينة الإلكترونية» كشفت المتلاعبين في إقرارات «القيمة المضافة»ضبط حالات لم تعلن كل تعاملاتها في «الإقرارات» والفاقد الضريبي بمئات الملايينبعض المؤسسات المتهربة لا تُسجل «الفروع» وتكتفي بالمركز الرئيسي فقطلن نسمح بأن يدفع المواطن «الضريبة».. والبائعون والمنشآت يحتفظون بها ولا تصل للخزانة العامة أكد محمد معيط ،وزير المالية، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي للتأكد من الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف «الهدر الضريبي»؛ بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وخفض معدلات عجز الموازنة والدين والتضخم، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة أوجه الإنفاق العام على محورى التنمية البشرية: الصحة والتعليم، موضحًا أنه يتم تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبي على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقًا للمعايير الدولية، من أجل ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

قال الوزير: لن نسمح أبدًا بأن يدفع المواطنون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانونًا نظير الاستفادة بسلع أو خدمات ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريد هذه الضرائب التى تم تحصيلها من المواطنين، لمصلحة الضرائب ومن ثم لاتصل للخزانة العامة للدولة، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.

أضاف أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي كشفت أن بعض الشركات تكتفي بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع «الزرقاء» في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، والإفصاح أيضًا عن كل المعاملات فى الإقرارات الشهرية.

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أوضح أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يُسهم فى التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر.

أكد أن «الوحدة المركزية لتحليل المخاطر» بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، موضحًا أن ٥٩ من ١٢٢ حالة بضرائب القيمة المضافة كانت قد شملتها العينة التى فحصتها هذه الوحدة مؤخرًا، ثبت فيها أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات، بفاقد ضريبي ٨٦ مليون جنيه، وقد تمت إحالتها إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء تسجيل خمسة ممن كانوا مسجلين بمركز كبار الممولين.

أشار إلى أن هناك فجوة بين عدد المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة وبين من يقدم الإقرارات، فقد بلغ عدد الإقرارات الضريبية ١٩٨ ألف إقرار ضريبى خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم أن عدد المسجلين في منظومة الإقرارات بمصلحة الضرائب وصل ٥٥٠ ألف مسجل.

أكد أن التهرب الضريبي، جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب الحبس لمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة.