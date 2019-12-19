شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر: بيع 60 محلاً تجارياً و5 صيدليات فى مزاد علنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم بيع عدد 60 محلاً تجارياً + 5 صيدليات، بمساحات تتراوح من (11م2 : 60م2) بعدة مناطق، لزيادة الخدمات المقدمة بالمدينة، وذلك في جلستين بمزاد علني، خلال الفترة من 24/12/2019 : 27/12/2019.

وأوضح المهندس عمار مندور أن المحال والصيدليات المطروحة للبيع كالتالي: عدد 23 محلا + 3 صيدليات بمساحات تتراوح من (15م2 : 66م2) بمنطقة القرنفل"244 عمارة" إسكان اجتماعي، وبمركز خدمات منطقة النرجس"منطقة 209 عمارات" إسكان اجتماعي، وكذا بيع عدد 27 محلاً تجارياً + صيدليتين بمساحات تتراوح من (11م2 : 42م2)، بمنطقة الياسمين"299 عمارة" إسكان اجتماعي، وبالسوق رقم 5 بالنرجس، وبمركز خدمات منطقة النرجس"منطقة 209 عمارات" إسكان اجتماعي.

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