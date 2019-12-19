شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة: 98٪؜ نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر بالمدينة والانتهاء من أعمال التنسيق يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر بالمدينة وصلت 98%، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ 4200 وحدة سكنية، بمساحات 115 متر‪.‬

وأضاف المهندس مجدى يوسف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام واستلام العمارات من شركات المقاولات فى موعد أقصاه يناير المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تسليم الوحدات للحاجزين يناير المقبل.

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من ناحية أخرى، أوضح أن جهاز المدينة بالنسبة للإسكان الاجتماعى يعمل حاليًا على تسليم حوالى 40 ألف وحدة إسكان بحجم استثمارات وصلت لـ9 مليارات جنيه، عبارة عن مدينة سكنية متكاملة تخدم حوالى 350 ألف نسمة‪.‬

ولفت المهندس مجدى يوسف، إلى أنه يتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى كاملة بأعمال المرافق واللاند سكيب، كما يتم توصيل الغاز إلى العمارات السكنية بعد اكتمال الكثافة السكانية فى الوحدات‪.‬