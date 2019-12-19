شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 13849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1977 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 16318 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 5179 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1394 نقطة.