شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحا 5.48 نقطة ليصل إلى مستوى 8258.91 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.55% رابحا 234.56 نقطة ليصل إلى مستوى 6834.16 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 49.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 115 شركة، فيما تراجعت 57 شركة.

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وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.40%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.25%، ثم قطاعى التأمين والرعاية الصحية بنسبة 0.68%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.58%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.30%.

وجاء سهم "المتحدة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.33%، ثم جدوى ريت السعودية نسبة 4.04%، ثم سيسكو بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم "الراجحى ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.87% ثم سوليدرتى تكافل بنسبة 1.71%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 1.48%.