إم.إس.سى.آى ترفع مؤشرات كويتية إلى وضع الأسواق الناشئة فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق فى وقت متأخر من أمس الأربعاء، إنها ستعيد تصنيف مؤشرات إم.إس.سي.آي الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة بعد أن لبت سوق الأسهم الكويتية جميع المتطلبات الضرورية.

وقال سيباستيان ليبليش الرئيس العالمي لحلول المؤشرات ورئيس لجنة مؤشرات أسهم إم.إس.سي.آي "إضافة الكويت تعزز بشكل أكبر التنوع في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة بوزن يقدر بنسبة 0.69 بالمئة". Advertisements وستدرج الشركة مؤشر إم.إس.سي.آي الكويت في مؤشر السوق الناشئة في المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو 2020. وتابع ليبليش "نرحب بأحدث تحسينات استحدثتها السلطات الكويتية لتسهيل دخول السوق والتى ستسمح حاليا للمستثمرين من المؤسسات الدولية بالاستفادة من هياكل الحسابات المجمعة وإمكانيات التداول المتقاطعة بنفس رقم المستثمر الوطني". وإم.إس.سي.آي أكبر شركة لمؤشرات الأسواق فى العالم، وتضم مجموعة مؤشراتها للأسواق الناشئة نحو 1.8 تريليون دولار من الأصول المرتبطة بها.

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