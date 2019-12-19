شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من تنفيذ أعمال زراعة وتجميل جزيرة مفارق الشباب بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال زراعة وتجميل جزيرة مفارق الشباب المستحدثة بالمحور الشرقي للمدينة، لأهمية موقعها، ولتكون واجهة حضارية لمدينة الشروق.

وأوضح رئيس الجهاز أن مساحة مسطح الزراعة من النجيل بلغ حوالي (2000م2)، وتم زراعتها بمغطيات تربة بإجمالي مساحة (400م2)، وكذا زراعة عدد (23) نخلة (cycas)، وتنفيذ شبكة ري بالرشاشات بهدف المحافظة على المزروعات، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال أعمال الزراعة بنفس المحور تباعاً.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم البدء في رفع كفاءة وتطوير ميدان إسكان الشباب، وزراعة ميادين وجزر طريق الحرية، للمساهمة في توفير المظاهر الجمالية التي لها الأثر الطيب عند سكان ورواد الطرق بمدينة الشروق.

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وفي سياق آخر، عقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، اجتماعاً بشأن مراجعة المرافق المتعارضة مع تنفيذ كوبري السيارات بمدخل السويس (3)، ووضع خطة عاجلة لنقل تلك المرافق، وذلك بحضور مسئولي جهاز المدينة، وإدارة المهندسين العسكريين القائمة بتنفيذ الكوبري، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية للغازات الطبيعية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن أعمال التنفيذ تتضمن كوبري علوي (رباعي) على الرابط الثالث لخلق مدخل جديد للمدينة، والتيسير على القادمين من اتجاه القاهرة، وتمكينهم من الدخول والخروج المباشر للمدينة، ومن وإلى اتجاه محافظة السويس، بالإضافة لخلق شريان مروري جديد يربط طريق السويس بطريق الإسماعيلية.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي: تم التوصل خلال الاجتماع، إلى نقل جميع خطوط المياه وأبراج الكهرباء، ومحابس خطوط البترول بصورة عاجلة، وذلك لتعارض المرافق المذكورة مع مسارات التنفيذ، ووضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المسارات خالية من أى عوائق بهدف استكمال المشروع على الوجه الأمثل وفى التوقيتات المحددة.