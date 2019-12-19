مجلس إدارة "المصرية للاتصالات" يعتمد موازنة 2020 بتوقعات تحقيق نمو بالإيرادات

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وقال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات :" موازنة الشركة لعام 2020 تعكس استراتيجيتنا لوضع الشركة كأول مشغل اتصالات وتكنولوجيا معلومات متكامل فى مصر، وتحويل مصر لمركز رقمى إقليمى تعمل الشركة على الاستمرار فى الاستثمار فى توسعاتها فى البنية التحتية والمساهمة فى المشاريع الوطنية لاقتناص جميع الفرص المتاحة فى سوق الاتصالات، كما أنها ستواصل أدائها القوى فى مجال خدمات التجزئة من خلال المحافظة على النمو فى مجال خدمات البيانات".
وأضاف حامد، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن الشركة قامت خلال عام 2019، بنقلة نوعية فى مجال خدمات الإنترنت فائق السرعة من خلال إطلاق باقات WE Space مع استكمال مجموعة خدماتها لعملاء التجزئة من خلال تقديم المحفظة الإلكترونية We Pay، تتوقع الشركة إطلاق عدد من المشروعات خلال عام 2020 استكمالا للنمو المحقق خلال 2019 مع الاستمرار فى تعظيم العائد على استثماراتها.
وتابع وفيما يتعلق بنمو خدمات الجملة، من المتوقع أن يدفع نمو تلك الخدمات الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية من قبل المشغلين المحليين ومقدمى خدمات الإنترنت وارتفاع عائدات مشروع الكوابل البحرية.
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