شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى المواد الأساسية والبنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% رابحا 23 نقطة ليصل إلى مستوى 6184.32 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحاً 32.210 نقطة ليصل إلى مستوى 6860.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحاً 2.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4846.92 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 59.4 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون دينار كويتى عبر 2813 صفقة. Advertisements وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.41%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%. وجاء سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.97%، تليه الشركة الوطنية للرماية بنسبة 7.32%، ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 5.71%، فيما تصدر سهم "شركة المعدات القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.71% ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.62%، ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 4.23%.

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