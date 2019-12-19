شكرا لقرائتكم خبر عن الفواكه الطازجة تتصدر قائمة الصادرات المصرية بـ512 مليون دولار سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت قائمة أهم الصادرات طبقا لدرجة التصنيع خلال شهر سبتمبر 2019، أن صادرات الفواكه الطازجة احتلت صدارة الترتيب، حيث بلغت نحو 512 مليون جنيه – متوسط سعر الدولار 16 جنيه- تساوي "32 مليون و386 ألف دولار"، يليها صادرات البقول الجافة بنحو 16 مليون و19 ألف دولار، ثم البصل الطازج وسجلت صادراته 15 مليون و149 ألف دولار.

وحققت الصادرات المصرية من المواد الخام "جملة" ارتفاعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل نفس الشهر من العام الماضي 2018، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت الصادرات من هذا البند نحو 145 مليون و992 ألف دولار، مقابل 139 مليون و236 ألف دولار بزيادة بلغت نحو 6 ملايين و756 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا صادرات النباتات والجذور للعطور والطب وبلغت صادراتها نحو 10 ملايين و209 ألف دولار، يليها صادرات الكتان الخام ومشتقاته وسجل 4 ملايين و249 ألف دولار، وصادرات البذور الزيتية بواقع مليوني و403 ألف دولار، ثم صادرات الفول السوداني وبلغت نحو مليون و503 ألف دولار.

وتزيل القائمة صادرات كلا من الرمال بواقع مليون و554 ألف دولار، ثم البطاطس بنحو 243 ألف دولار، والطماطم الطازجة بنحو 29 ألف دولار، وخضروات بقولية بنحو 181 ألف دولار، وليمون حامض وسجل 784 ألف دولار، ورخام 702 ألف دولار، والبرتقال الطازج صفر.