شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلي المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% رابحا 3.08 نقطة ليصل إلى مستوى 1586.82 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 819 ألف سهم بقيمة 452.9 ألف دينار.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.59% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.60%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.52% بضغوط هبوط سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%.