شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسرا 2.12 نقطة ليصل إلى مستوى 2785.26 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 32.4 مليون سهم محققة ما قيمته 49.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 713 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 12 سهما، واستقرت 5 أسهم.

Advertisements

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 0.96%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 0.54%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.15%، ثم سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.66%.