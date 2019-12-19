النحاس يحتاج لعزم جديد– تحليل -19-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيله لتداولات جانبية بالرغم من تمركزه ضمن النطاق الصاعد نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي حتى هذه اللحظة, يعتمد السعر حاليا على تشكيل مستوى 2.7580 لدعم إضافي ليقلص ذلك من فرص تأثره بالتداولات التصحيحية السلبية لنتوقع بتجميعه لعزم إيجابي جديد الاندفاع فوق الحاجز المستقر عند 2.8380 والوصول نحو الهدف التالي المتمثل بمستوى 2.9200.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7580 و 2.8380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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