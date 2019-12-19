شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي تغيير– تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات سعر البلاتين الإيجابية بثباته فوق المتوسط المتحرك 55 بالإضافة لتشكيل مستوى 915.00 لدعم جيد أمام التداولات الصاعدة, لذلك سنبقى على توقعنا الصاعد والذي يتطلب بشكل أولي الضغط على مستوى 955.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو مستوى 23.6% فيبوناتشي والمستقر عند 1025.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 955.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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