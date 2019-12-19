شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يزيد من فرص الهبوط-تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق سلبي جديد دون مستوى 143.80 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم سلبي قوي بوصوله نحو مستوى تشبع البيع يدعونا لانتظار ملامسة السعر قريبا لمستوى 142.30 وبكسره قد تمتد الخسائر نحو 141.00.

أما نجاح السعر بالقفز فوق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية لنتوقع تجديده للمحاولات الصاعدة ليكرر بذلك محاولات تسجيل الأهداف الإيجابية والتي تتمركز عند 145.20 و 147.55.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.80 و 142.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز