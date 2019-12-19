شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يعزز فرص المسار التصحيحي- تحليل - 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

عزز سعر الزوج فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة بثباته المتكرر دون مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي ليشكل ذلك حاجز إضافي عند 122.45, نذكر بتمركز الهدف السلبي الأول حول مستوى 121.55 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر اللحظية نحو 120.30 ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي سيلغي الترجيح السلبي المؤقت وليمده بعزم إيجابي قوي ليستأنف تسجيل الأهداف الإيجابية والتي تتمركز حول 122.95 و 123.50 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.45 و 121.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز