شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند ينتعش– تحليل – 19-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج ارتداد إيجابي قوي بعد مواجهته لدعم القناة الهابطة والمستقر عند 0.8275 معلنا بذلك إنهاء الموجة السلبية لنلاحظ اندفاعه فوق محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 0.8470.

الثبات المتكرر فوق المتوسط المتحرك 55 سيزيد من فرص استئناف السعر للتصحيح الإيجابي لنتوقع انجذابه بذلك نحو مستوى 0.8560 ومن ثم ليحاول الضغط على المقاومة الرئيسية والممتدة حاليا نحو 0.8651 بهدف إيجاد منفذ للبدء بتشكيل مسار صاعد رئيسي بتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8470 و 0.8560

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد