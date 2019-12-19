شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تبقي على سياستها النقدية لمواجهة الكساد والان نبدء بالتفاصيل
وقرر أيضًا في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 1ر0 % والفائدة طويلة الأجل في حدود صفر في المئة.
وأكد البنك في بيان أنه سيواصل برنامجه الواسع لشراء الأصول.
يذكر أن البنك الياباني المركزي بدأ تطبيق السياسة النقدية فائقة المرونة في أبريل 2013، بهدف رفع معدل التضخم إلى 2 % خلال عامين وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تبقي على سياستها النقدية لمواجهة الكساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.